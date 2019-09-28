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«Атлетико» — «Реал»: составы команд на матч 7-го тура Примеры

«Атлетико» — «Реал»: составы команд на матч 7-го тура Примеры
Футбол / Испания 0

Стали известны стартовые составы мадридских «Атлетико» и «Реала» на матч 7-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 28 сентября.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Парти, Сауль, Витоло, Коке, Фелиш, Коста.

Запасные: Адан, Арьяс, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бэйл, Бензема.

Запасные: Ареола, Милитао, Модрич, Хамес, Васкес, Йович, Винисиус.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Реал».

«Реал», набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (13) — на 4-м месте.

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