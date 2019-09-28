«Атлетико» — «Реал»: составы команд на матч 7-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы мадридских «Атлетико» и «Реала» на матч 7-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 28 сентября.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Хименес, Савич, Триппьер, Парти, Сауль, Витоло, Коке, Фелиш, Коста.



Запасные: Адан, Арьяс, Фелипе, Лемар, Льоренте, Эррера, Корреа.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Каземиро, Вальверде, Кроос, Азар, Бэйл, Бензема.



Запасные: Ареола, Милитао, Модрич, Хамес, Васкес, Йович, Винисиус.

Матч «Атлетико» — «Реал» пройдёт в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Реал».

«Реал», набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» (13) — на 4-м месте.