«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ

«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 28 сентября, команда Валерия Карпина в домашнем матче 11-го тура со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо». В активе жёлто-синих 23 очка.

Второе место занимает московский «Локомотив», обыгравший «Зенит» — 1:0. Команда из Санкт-Петербурга идёт следом. «Железнодорожники» и сине-бело-голубые тоже набрали по 23 очка.

Список лидеров в таблице чемпионата России может измениться уже завтра, когда свои матчи проведут московский ЦСКА (22) и «Краснодар» (20). «Армейцы» в Екатеринбурге сыграют с «Уралом» (начало — в 11:30 мск), а «быки» дома примут тульский «Арсенал» (начало — в 19:00 мск).

Календарь РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».