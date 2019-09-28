«Ростов» возглавил турнирную таблицу РПЛ
«Ростов» вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 28 сентября, команда Валерия Карпина в домашнем матче 11-го тура со счётом 3:0 разгромила московское «Динамо». В активе жёлто-синих 23 очка.
Второе место занимает московский «Локомотив», обыгравший «Зенит» — 1:0. Команда из Санкт-Петербурга идёт следом. «Железнодорожники» и сине-бело-голубые тоже набрали по 23 очка.
Список лидеров в таблице чемпионата России может измениться уже завтра, когда свои матчи проведут московский ЦСКА (22) и «Краснодар» (20). «Армейцы» в Екатеринбурге сыграют с «Уралом» (начало — в 11:30 мск), а «быки» дома примут тульский «Арсенал» (начало — в 19:00 мск).
Календарь РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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Это произошло в перерыве матча.
- 28 сентября 2019
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