Семак: оба гола были отменены по делу. VAR — это здорово

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:1).



«К VAR отношение всегда положительное. Просто есть моменты, где нужно больше смотреть: тот же VAR сегодня. Игра не прошла гладко, хотя помощники были хорошие. Много было нервозности. Но что касается отменённых мячей, то оба были отменены по делу. VAR — это здорово.



Не жалею ли, что выпустил двух не до конца готовых игроков, которых поменял в ходе матча? Конечно, мы планировали их поменять. Их хватило настолько, насколько хватило. Это игроки, обладающие определённым качеством. Сегодня мы сыграли в атаке беззубо, ниже своих возможностей. Напряжение присутствовало. Сегодня „Локомотив“ победил, и я его поздравляю.



Выход Кузяева вместо форварда? Далер играл высоко. Нам не хватало движения, открываний за спину. Он это делал, но не остро. К сожалению, допускали много ошибок. Что касается качества и атакующих действий: не смогли создать достаточное количество моментов. Чтобы выигрывать, надо забивать. А мы сегодня не били по воротам, сыграли не так агрессивно в атаке, как хотелось бы.



Естественно, мы переключимся на Лигу чемпионов, абстрагировавшись от чемпионата России. Это другой турнир. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

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