Гол Ярмоленко с разворота — в видеообзоре матча «Борнмут» — «Вест Хэм»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед».

На 10-й минуте гостей вперёд вывел украинский полузащитник Андрей Ярмоленко. Спустя семь минут равенство восстановил Джошуа Кинг. В начале второго тайма Каллум Уилсон точным ударом вывел «вишен» вперёд. Окончательный счёт на 74-й минуте установил защитник «молотобойцев» Аарон Крессвел.

Видео доступно на «Чемпионате».



Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0, «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2, «Кристал Пэлас» на домашнем стадионе победил «Норвич Сити» — 2:0, «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0, «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0, «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1.

29 сентября в седьмом туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».