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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»
Футбол / Англия 0

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус на 24-й минуте после передачи полузащитника Кевина Де Брёйне. До перерыва счёт сравнял форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, голевой пас отдал защитник Шеймус Коулман. На 71-й минуте «Сити» вновь вывел вперёд нападающий Рияд Марез. В конце матча отличился форвард гостей Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (7) — 15-е.

Посмотреть календарь матчей АПЛ в сезоне-2019/20 можно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Жезус – 24'   1:1 Калверт-Льюин – 33'   1:2 Марез – 71'   1:3 Стерлинг – 84'
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