«Боруссия» Д сыграла вничью с «Вердером»
В матче 6-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с бременским «Вердером» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. В качестве его ассистентов выступили Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.
Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Милот Рашица, которому ассистировал Дави Классен. Через две минуты равновесие восстановил Марио Гётце с передачи Лукаша Пищека. В конце первого тайма дортмундцев вперёд вывел Марко Ройс с паса Торгана Азара. На 55-й минуте счёт сравнял Марко Фридль с передачи Джошуа Сарджента.
«Боруссия», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» (7) — на 10-м месте.
- 28 сентября 2019
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