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«Боруссия» Д сыграла вничью с «Вердером»

«Боруссия» Д сыграла вничью с «Вердером»
Футбол / Германия 0

В матче 6-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с бременским «Вердером» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. В качестве его ассистентов выступили Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Милот Рашица, которому ассистировал Дави Классен. Через две минуты равновесие восстановил Марио Гётце с передачи Лукаша Пищека. В конце первого тайма дортмундцев вперёд вывел Марко Ройс с паса Торгана Азара. На 55-й минуте счёт сравнял Марко Фридль с передачи Джошуа Сарджента.

«Боруссия», набрав 11 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Вердер» (7) — на 10-м месте.

Германия - Бундеслига. 6-й тур
28 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Рашица – 7'   1:1 Гётце – 9'   2:1 Ройс – 41'   2:2 Фридль – 55'
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