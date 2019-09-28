Мещеряков: мы всё увидели на поле. «Локомотив» — лучшая команда РПЛ

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал победу команды со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Судейство комментировать не буду. Судья в моменте с отменённым голом Смолова, наверное, смотрел, всё видел. Пусть разбираются. В любом случае мы выиграли — 2:1.
По поводу высказывания Смолова в перерыве скажу так: если бы у нас игроки выходили и говорили: «А, ну всё хорошо», то спектакля на поле не было бы. Понятно, что у людей эмоции, всё бурлит. Они всего себя на поле отдают, получают удары по ногам, а потом гол отменяют или не замечают какие-то нарушения. Нормальная история — это эмоции. Когда молоток на ногу упадёт, мы ведь не говорим: «Зачем же ты упал?».
Гжегож меня очень радует. Читал, что аналитики говорили, что этот матч — борьба двух опорников. Мы всё на поле увидели: Гжегож — лучший игрок чемпионата, а «Локо» — лучшая команда», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 сентября 2019
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