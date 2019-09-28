Караваев: «Зениту» остаётся работать и показывать свой футбол в следующем матче

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1).

«Тяжёлая игра. Мы забили гол, сравняли счёт, но его отменили. Это правила игры. Нам остаётся работать и показывать свой футбол в следующем матче. Почему сыграли беззубо? Тяжело сказать, разберём с командой», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

Единственный гол был забит в начале второго тайма, автором забитого мяча стал польский полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк. Кроме того, в матче не были засчитаны два гола. В первом тайме арбитр Михаил Вилков на засчитал гол нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. В компенсированное время Вилков отменил гол полузащитника «Зенита» Роберта Мака.



«Локомотив», набрав 23 очков, вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» (23) — на 3-м месте.