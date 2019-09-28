Семак: столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 11-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».
«Столько судей сидит, неужели никто не увидел фол на Оздоеве в начале игры? К сожалению, пропустили необязательный гол. Дальше — пытались, но плохо получалось. Предоставили «Локомотиву» возможность для быстрых контратак, что у них хорошо получается.
Играем в одну игру? Мы идём шаг за шагом. Состав меняется, надо понимать сильные качества игроков, анализировать их. Команда играет как может, движемся в правильном настроении.
Пытались максимально насытить центр поля, дать возможность сыграть наибольшему числу игроков, не игравших в Кубке. На фланге Жиркову не хватало свежести. Мы понимаем, он мастер большого уровня, но объёма интенсивности в каких-то матчах не хватает.
Не согласен, что наши игроки получали карточки от злости. Это фолы в абсолютно игровых ситуациях. Сезон длинный, сложный. Матч ничего не решает в плане борьбы за чемпионство глобально, но всегда хочется выигрывать. У нас интересный чемпионат, никому не будет легко», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 28 сентября 2019
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:31
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:14