Иванович: претензий нет. Судейство комментировать не буду

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 11-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

«Очень тяжёлый матч. Честно. Начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры — нельзя так. Надо держать до конца. Это большой урок для нас. Нет возможности быстро готовиться к играм, а это важно.

Всем тяжело, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Играем дальше. Чемпионат долгий, но никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут ещё тяжелее.

Повтора с голом не видел. Претензий нет. Судейство комментировать не буду. Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают, что и как было, не буду комментировать.

Я не принимаю решения на поле сам. На скамейке подсказали пойти в нападение, я пошёл», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.