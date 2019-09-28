Иванович: претензий нет. Судейство комментировать не буду

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 11-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».
«Очень тяжёлый матч. Честно. Начали хорошо, но мелкие ошибки испортили нам игру. Потеряли схему, организацию игры — нельзя так. Надо держать до конца. Это большой урок для нас. Нет возможности быстро готовиться к играм, а это важно.
Всем тяжело, мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Играем дальше. Чемпионат долгий, но никогда не будет так, как хочешь. Надо готовиться к следующим играм, которые будут ещё тяжелее.
Повтора с голом не видел. Претензий нет. Судейство комментировать не буду. Мы за хороший футбол, чтобы болельщики получали удовольствие. Все знают, что и как было, не буду комментировать.
Я не принимаю решения на поле сам. На скамейке подсказали пойти в нападение, я пошёл», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 сентября 2019
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