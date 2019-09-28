Кикнадзе — после победы «Локомотива»: VAR суров, тормозит игру, но справедлив

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом».
«Весь матч был хороший, для болельщиков большое удовольствие. Предвзятости в судействе не вижу, но вопросы и у нас, и у «Зенита», наверное, есть.
Алексея Миранчука решили поберечь? Вопрос скорее к тренерскому штабу и Сёмину. Лёша на подходе, но лучше не рисковать.
Томительные секунды ожидания в конце матча. Думаю, так же было у моих коллег из «Зенита». Это болезненная история. VAR суров, тормозит игру, но справедлив.
Чемпионство? Я бы не загадывал. Мы идём от игры к игре. Чемпионство по весне считать надо. Начало чемпионата показало, что очки теряют все, в том числе и лидеры.
Команда должна восстановиться ко вторнику. У победителей раны заживают быстрее. Мы учитываем наш опыт. Зимой будет понятно, на что мы можем претендовать в Лиге чемпионов», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 28 сентября 2019
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