Сёмин: мой жест судьям после гола, наверное, неправильная реакция

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал жест в адрес арбитров в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:0) после гола Гжегожа Крыховяка.
«Мой жест судьям после гола, наверное, неправильная реакция. Но это эмоции, я же ничего вызывающего не делал. Слава богу, посмотрели оба эпизода — и наш, и их. У меня как было понимание того, что VAR нужен, так и осталось.
Пошёл к судье после незасчитанного гола «Зенита», потому что сам лично видел, что игра рукой была. Там даже без повторов было видно», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Напомним, в матче не было засчитано два гола. В первом тайме арбитр Михаил Вилков не засчитал гол нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. В компенсированное время Вилков отменил гол полузащитника «Зенита» Роберта Мака.
- 28 сентября 2019
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