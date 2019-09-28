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«Кристал Пэлас» — «Норвич» — 2:0: видеообзор голов и зрелищных моментов матча

«Кристал Пэлас» — «Норвич» — 2:0: видеообзор голов и зрелищных моментов матча
Футбол / Англия 0

«Норвич» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счётом 0:2. На 21-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и вывел лондонский клуб вперед. В добавленное время Эндрос Таунсенд удвоил преимущество «орлов».

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1. «Манчестер Сити» на выезде был сильнее «Эвертона» — 3:1.

29 сентября в седьмом туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».

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