«Кристал Пэлас» — «Норвич» — 2:0: видеообзор голов и зрелищных моментов матча
«Норвич» на выезде проиграл «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) со счётом 0:2. На 21-й минуте Лука Миливоевич реализовал пенальти и вывел лондонский клуб вперед. В добавленное время Эндрос Таунсенд удвоил преимущество «орлов».
Видео доступно на «Чемпионате».
Сегодня, 28 сентября, «Ливерпуль» на выезде переиграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бёрнли» — 2:2. «Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд» — 2:0. «Челси» смог одолеть «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:0. «Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Саутгемптон» — 2:1. «Манчестер Сити» на выезде был сильнее «Эвертона» — 3:1.
29 сентября в седьмом туре АПЛ сыграют «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», 30-го — «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
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