Сёмин: после такого тяжёлого матча не просто через 2 дня играть с «Атлетико»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (1:0) посетовал на календарь российского чемпионата в свете предстоящей встречи с мадридским «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Календарь составлен неправильно — согласен полностью. В нём команды, играющие в еврокубках, должны иметь преимущество — так всегда было. После такого тяжёлого матча не так просто через два дня выходить с «Атлетико». Да, они тоже играют в таком режиме. Но всё-таки они сильнее наших клубов. Мы могли иметь маленькое преимущество в виде одного дня. Зачем было играть сегодня?

Нельзя сказать, что этот матч — подготовка к игре с «Атлетико». Если вы скажете, что этот матч менее важен, я с этим не соглашусь. Если бы они выиграли, шесть очков отыграть было бы тяжело. На сегодняшний момент мы в равном положении. У нас очень интересный чемпионат, и много команд претендуют на звание лидера.

«Атлетико» — лидер своей лиги. Если они лидеры в Испании, наверное, они лидеры мирового футбола. Тренер у них тот же, какой был, когда мы играли в последний раз. Они очень сильны", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.