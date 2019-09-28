Оздоев: на мне был стопроцентный пенальти, но судья решил иначе

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев дал комментарий после поражения со счётом 0:1 в выездном матче 11-го тура РПЛ с московским «Локомотивом».

«Один удар в створ? «Локомотив» не был лучше. Бывают такие матчи. Было много борьбы, Игры особо не было. Но «Локомотив» выиграл сегодня, так бывает.

Отмена гола не подкосит перед Лигой чемпионов. Забивает голы, но понимаешь в таких ситуациях, что надо подождать VAR. Странно, что в начале матча не посмотрели повтор. Стопроцентный пенальти на мне, но судья решил иначе.

Мы играли активно, но инициативу никто не забирал. Начали хорошо, а потом игра пошла на встречных курсах. «Локомотив» контратакующая команда, они ждут соперника на своей половине поля», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.