Слёзы игрока «Ростова» после гола, возвращение Мамаева и подколы Карпина. Фото

28 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Ростова». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Ивелин Попов, которому ассистировал Евгений Чернов. На 37-й минуте преимущество ростовского клуба увеличил Эльдор Шомуродов с передачи Алексея Ионова. В концовке встречи счёт до крупного довёл Бактийор Зайнутдинов с паса Матиаса Норманна.

«Ростов», набрав 23 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 12-м месте.



Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.