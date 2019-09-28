Слёзы игрока «Ростова» после гола, возвращение Мамаева и подколы Карпина. Фото
28 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Ростова». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Ивелин Попов, которому ассистировал Евгений Чернов. На 37-й минуте преимущество ростовского клуба увеличил Эльдор Шомуродов с передачи Алексея Ионова. В концовке встречи счёт до крупного довёл Бактийор Зайнутдинов с паса Матиаса Норманна.
«Ростов», набрав 23 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 12-м месте.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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