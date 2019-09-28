«Аякс» обыграл «Гронинген» в матче Эредивизии

В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Гронинген» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. В качестве его ассистентов выступили Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Лисандро Мартинес, которому ассистировал Хаким Зиеш. Через несколько минут преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с передачи Донни ван де Бека.

«Аякс», набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Гронинген» (7) — на 14-м месте.

В следующем туре «Аяксу» предстоит выездной матч с «АДО Ден Хааг». Матч состоится 6 октября.