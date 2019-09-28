«Аякс» обыграл «Гронинген» в матче Эредивизии
В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Гронинген» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. В качестве его ассистентов выступили Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Лисандро Мартинес, которому ассистировал Хаким Зиеш. Через несколько минут преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с передачи Донни ван де Бека.
«Аякс», набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Гронинген» (7) — на 14-м месте.
В следующем туре «Аяксу» предстоит выездной матч с «АДО Ден Хааг». Матч состоится 6 октября.
- 28 сентября 2019
-
23:46
-
23:40
-
23:36
-
23:17
-
23:12
-
23:03
-
22:48
-
22:47
-
22:36
-
22:17
-
22:17
-
22:08
-
22:08
-
22:01
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:40
-
21:38
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:56
Партнерский контент