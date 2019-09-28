Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» обыграл «Гронинген» в матче Эредивизии

«Аякс» обыграл «Гронинген» в матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 8-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «Гронинген» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. В качестве его ассистентов выступили Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал Лисандро Мартинес, которому ассистировал Хаким Зиеш. Через несколько минут преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с передачи Донни ван де Бека.

«Аякс», набрав 20 очков, занимает первое место в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Гронинген» (7) — на 14-м месте.

В следующем туре «Аяксу» предстоит выездной матч с «АДО Ден Хааг». Матч состоится 6 октября.

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 8-й тур
28 сентября 2019, суббота. 20:45 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
2 : 0
Гронинген
Гронинген
1:0 Мартинес – 76'   2:0 Хунтелар – 79'
Удаления: нет / Вормердам – 73'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент