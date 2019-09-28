Олимпийский чемпион Траньков: Смолов заговорил… Бездарность есть бездарность

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался в адрес нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова.

Сегодня, 28 сентября, «железнодорожники» в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0 обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга.

«Смолов заговорил… Хвала Хорватия. GQ «спортсмен столетия» вручат? Бездарность есть бездарность», — написал Траньков на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в перерыве матча Смолов раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Форвард «железнодорожников» также предложил полузащитнику сине-бело-голубых Олегу Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.