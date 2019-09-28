Головин: «Монако» добыл абсолютно заслуженную победу в матче с «Брестом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (4:1).
«После эмоциональной победы в предыдущем матче сегодня нам важно было закрепить и развить успех. В принципе добыли абсолютно заслуженную победу. С первых минут владели инициативой, моментов создали гораздо больше и в итоге выиграли с крупным счётом. Порадовало не только то, что мы сумели забить четыре мяча, но и то, что достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне. Ничего серьёзного, кроме гола, у наших ворот практически не было», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Монако», набрав 9 очков, поднялся на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1.
«Монако» с Головиным разгромил «Брест» в матче чемпионата Франции
- 28 сентября 2019
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