«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида
В матче 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал». Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате Испании достигла семи матчей. В предыдущих турах команда Зинедина Зидана одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.
«Матрасники» не проигрывают в Примере уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Диего Симеоне один раз сыграли вничью и одержали одну победу.
«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.
В 8-м туре Примеры «сливочные» 5 октября на своём поле сыграют с «Гранадой», а «матрасники» на следующий день в гостях встретятся с «Вальядолидом».
Испания - Примера. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
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