«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида

В матче 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал». Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате Испании достигла семи матчей. В предыдущих турах команда Зинедина Зидана одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.

«Матрасники» не проигрывают в Примере уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Диего Симеоне один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.

В 8-м туре Примеры «сливочные» 5 октября на своём поле сыграют с «Гранадой», а «матрасники» на следующий день в гостях встретятся с «Вальядолидом».