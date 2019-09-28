Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в дерби Мадрида
Футбол / Испания 0

В матче 7-го тура испанской Примеры «Атлетико» принимал «Реал». Мадридское дерби состоялось на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилось со счётом 0:0.

Беспроигрышная серия «сливочных» в чемпионате Испании достигла семи матчей. В предыдущих турах команда Зинедина Зидана одержала четыре победы и дважды сыграла вничью.

«Матрасники» не проигрывают в Примере уже в течение трёх встреч кряду. Ранее подопечные Диего Симеоне один раз сыграли вничью и одержали одну победу.

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.

В 8-м туре Примеры «сливочные» 5 октября на своём поле сыграют с «Гранадой», а «матрасники» на следующий день в гостях встретятся с «Вальядолидом».

Испания - Примера. 7-й тур
28 сентября 2019, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
100 миллионов евро на лавке. Почему Азар не играет в «Реале»?
Сейчас бельгийца даже называют прицепом.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент