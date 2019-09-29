Селюк: у Григоряна даже Месси не забьёт ни одного мяча за «Тамбов»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна, под руководством которого команда занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 28 сентября, «Тамбов» в выездном матче 11-го тура со счётом 0:2 проиграл самарским «Крыльям Советов». На поле в очередной раз не вышел нигерийский хавбек «Тамбова» Олабиран Муйва, который является клиентом Селюка.

«Муйва опять не играл? Для меня это не удивление. Я хотел поздравить Григоряна с днём рождения вне зависимости от наших отношений. Но когда увидел, что тренер по разным причинам отыгрывается на футболистах, то желание поздравлять отпало.

Вчера Григоряна прорвало по поводу судейства. Я считаю, что с его стороны было не совсем этично так говорить. Думаю, мало кто считает, что «Тамбов» убивают судьи. По всей вероятности, таким образом Григорян сваливает проблемы команды на судейство.

Двуличный Александр Витальевич, хочется у вас спросить: причём здесь судейство, когда вы забить гол не можете даже «Томи», которая вам забила четыре? Вы не можете забить один гол команде ФНЛ, которая отгружает вам целое лукошко! У вас игра поставлена таким образом, что, даже если Месси придёт играть за «Тамбов», он не забьёт ни одного мяча.

Григорян ни в одной команде не добьётся успеха. Хотя уверен, что больше ни в одну команду его и не пригласят, так как он полностью себя исчерпал», — приводит слова агента Sport24.