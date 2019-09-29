«Реал» впервые не пропустил в трёх матчах Примеры подряд под руководством Зидана

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» со счётом 0:0.



Таким образом, «Королевский клуб» впервые не пропустил в трёх матчах Примеры подряд под руководством нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

«Реал», набрав 15 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В 8-м туре мадридский клуб сыграет с «Гранадой». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало встречи — в 17:00 мск.

47-летний Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. При французе мадридцы трижды становились победителями Лиги чемпионов и однажды выиграли чемпионат Испании. Летом 2018 года французский специалист ушёл в отставку. В марте 2019 года Зидан вновь возглавил «Реал».