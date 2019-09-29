Источник: Рамос оскорбил судью, но не получил никакого наказания

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после свистка на перерыв в матче 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:0) высказал претензии главному арбитру Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу, сообщает AS.

Симеоне не понравилось, что капитан «сливочных» Серхио Рамос оскорбил одного из помощников судьи, но не получил за это никакого наказания. По словам источника издания из «Атлетико», защитник сказал по-испански: «Сукин сын».

Впоследствии в подтрибунном помещении вспыхнула небольшая стычка.

После матча Симеоне сказал: «То, что происходит на поле, остаётся на поле. Помощник арбитра знает, что сказал Рамос».

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу испанского первенства, «Атлетико» (14) занимает третье место.