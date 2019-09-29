Гаттузо, «самолёт» Крыховяка, VAR за «Локо» и паркур фаната. Фото из Черкизово

28 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» одержал победу над «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 1:0.

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолова отправил мяч в ворота «Зенита» в конце первого тайма, но арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол из-за нарушения правил со стороны полузащитника «железнодорожников» Жоау Мариу. Победу хозяевам принёс хавбек Гжегож Крыховяк, отличившийся на 48-й минуте. Смолов записал в свой актив результативную передачу. В компенсированное время гол забил полузащитник «Зенита» Роберт Мак, однако судья вновь отменил взятие ворот после использования VAR. На этот раз правила нарушил хавбек гостей Алексей Сутормин, подыгравший себе рукой.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Эдгара Брещанова.