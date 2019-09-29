Бубнов: не факт, что с Миранчуками «Локомотив» победил бы «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов после победы «Локомотива» над «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги поделился мнением об Антоне и Алексее Миранчуках.
«Если так дальше дело пойдёт, им придётся биться за место в основе. Этот «Локомотив» более агрессивный. Миранчуки не очень хорошо играют в отборе. С учётом того, что «железнодорожники» используют прессинг при обороне, с Крыховяком и Бариновым он получается у них лучше. Миранчуки не всегда доигрывают эпизод. Были бы братья, не факт, что с ними «Локомотив» победил бы «Зенит». Пара Крыховяк — Баринов на данный момент выглядит лучше пары Миранчуков», — приводит слова Бубнова Sportbox.
«Локомотив», набрав 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» (23) — третье.
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