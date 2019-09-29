Почеттино — об ошибке Льориса: не вините Уго, вините меня
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поддержал голкипера Уго Льориса, допустившего грубейшую ошибку в матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптоном» (2:1).
«Не вините Уго, вините меня. Я требую, чтобы он играл таким образом. Он показал отличный менталитет во втором тайме, и именно поэтому он один из лучших в мире», — приводит слова Почеттино Sky Sports.
Первый мяч в матче забил полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле Альваро на 24-й минуте. Спустя семь минут «шпоры» остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сержа Орье. В конце первого тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. До свистка на перерыв лондонцы вновь вышли вперёд благодаря голу форварда Гарри Кейна.
Вратарь «Тоттенхэма» Льорис заигрался и привёз гол в свои ворота. Видео
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