Гвардиола: хочу вновь попытаться выиграть Премьер-лигу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



«У соперника невероятные игроки в атаке, опытные – в середине поля, а также отличный тренер. Знали, что предстоит тяжёлая игра.

На этом стадионе всегда сложно. Первый тайм «Ман Сити» начал невероятно, особенно первые 20-25 минут, затем у команды возникли определенные проблемы.

У «Эвертона» есть быстрые игроки, они создавали много проблем в глубине, поэтому я рад, так как хочу побороться за эту лигу и попытаться выиграть её вновь», – приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити», набрав 16 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (7) — 15-е.