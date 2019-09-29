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Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией фанатов «Ростова» на переход её мужа

Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией фанатов «Ростова» на переход её мужа
Футбол / РПЛ 0

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана опубликовала видео с матча 11-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» (3:0). Болельщики «Ростова» эмоционального отреагировали на объявление о подписании контракта с российским полузащитником. Объявление было сделано прямо во время прошедшего матча.

20 сентября 2019 года футбольный клуб Краснодар расторг контракт с Мамаевым по взаимному согласию сторон. 28 сентября 2019 года Мамаев заключил двухлетний контракт с футбольным клубом «Ростов».

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, и он стал свободным агентом.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» alana_mamaeva.

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