Нападающий «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии «Падерборн» — «Бавария». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Баварии».
Одним из авторов забитых голов в составе мюнхенского клуба стал Роберт Левандовски. Это уже 10-й забитый мяч в 6 стартовых матчах Бундеслиги сезона-2019/20 для Роберта. Это позволило ему установил новый рекорд лиги.
До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
Напомним, в августе текущего года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2023 года. Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».
Левандовски — единственный игрок, забивающий в стартовом матче ЛЧ 4 года подряд
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