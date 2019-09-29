Нападающий «Баварии» Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии «Падерборн» — «Бавария». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Баварии».



Одним из авторов забитых голов в составе мюнхенского клуба стал Роберт Левандовски. Это уже 10-й забитый мяч в 6 стартовых матчах Бундеслиги сезона-2019/20 для Роберта. Это позволило ему установил новый рекорд лиги.



До этого за всю историю турнира лишь 4 игрокам удавалось забить 9 голов в 6 стартовых турах — Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

Напомним, в августе текущего года Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 30 июня 2023 года. Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года на правах свободного агента. Ранее поляк защищал цвета дортмундской «Боруссии».