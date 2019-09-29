Гол после удара с лёта — в видеообзоре матча «Астон Вилла» — «Бёрнли»
В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Бёрнли». Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого мяча стал стал полузащитник «Астон Виллы» Анвар Эль-Гази, замкнувший передачу с фланга на 33-й минуте. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий «Бёрнли» Джей Родригес. На 79-й минуте команду из Бирмингема вывел вперёд хавбек Джон Макгинн, забивший ударом с лёта. Через две минуты отличился форвард гостей Крис Вуд.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Бёрнли», набрав 9 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Астон Вилла» (5) — 18-е.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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