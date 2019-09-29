Гол Жоржиньо с пенальти — в видеообзоре матча «Челси» — «Брайтон»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 50-й минуте главный арбитр встречи Крис Кавана назначил пенальти в ворота «Брайтона», который успешно реализовал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Через 26 минут нападающий лондонского клуба Виллиан упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол с подачи форварда «Челси» Каллума Хадсон-Одои.
«Челси» набрал 11 очков в 7 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (6) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.
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