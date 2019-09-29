Облак: ни у «Атлетико», ни у «Реала» не было шансов на победу

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал результат матча 7-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом». Напомним, встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Мы взяли очко, но хотели победить. Этого не случилось. Ни у нас, ни у „Реала“ не было шансов на победу. Команды были равны, поэтому ничья справедлива. Думаю, никто не шёл на большой риск в этой встрече. Мы действовали осмотрительно. „Атлетико“ хотел одержать победу, но ничего для этого не сделал. Вот почему я считаю результат справедливым.
Болельщики оказали нам невероятную поддержку. Возможно, они были лучшими в этом матче. А вот нам, очевидно, необходимо прогрессировать. Сезон долгий, но нам нужно улучшать свою игру в каждом матче», — приводит слова Облака OK Diario.
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