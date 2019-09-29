Погба пропустил командный ужин «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустил командный ужин, направленный на сплочение игроков, сообщает Daily Mail.



По информации источника, после победы в матче Кубка английской лиги с «Рочдейлом» (1:1, 5:3 — по пенальти) футболисты собрались в ресторане полузащитника Хуана Маты, который расположен в Манчестере. Провести вечер совместно предложил голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа. Отмечается, что командный ужин пропустили Фил Джонс, Гарри Магуайр, Поль Погба, Эшли Янг и Маркос Рохо.



Ранее сообщалось, что Погба уведомил «красных дьяволов», что будет готов обсудить условия продления действующего соглашения, если ему будет повышена заработная плата до £ 600 тыс. в неделю (€ 676 тыс. в неделю, € 35 млн в год).



«Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Арсеналом» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится завтра, 30 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.

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