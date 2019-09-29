Время начала матча «Лиона» перенесли ради Китая. Фанаты в ответ поддержали Тибет

Руководство французской Лиги 1 перенесло время начала матча 8-го тура «Лион» — «Нант» (0:1) на 13:30 по местному времени (14:30 мск), чтобы зрителям из Китая было удобно смотреть трансляцию. В ответ группа болельщиков «Лиона» Bad Gones 1987 устроила перформанс в поддержку Тибета, который с 1950 года входит в состав КНР.

Фанаты вывесили на трибуне огромный флаг Тибета и надпись «Свободный Тибет».

Фото можно посмотреть на странице Bad Gones 1987 в «Фейсбуке».

«Хотим напомнить всем, что болельщики на стадионах являются полноправными игроками на матчах и должны получать больше уважения, чем любой телезритель.

В последние годы мы видим, как руководство больше заботят фанаты на другом конце планеты, чем те, которые могут прийти на стадион во Франции.

Тибетские флаги могут раздражать Лигу 1 и её нового вещателя, поскольку для руководства Китая эта тема является сложной. Будем рады вновь повторить эту акцию», — говорится в сообщении Bad Gones 1987.