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Смолов извинился перед Семаком за слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом»

Смолов извинился перед Семаком за слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов извинился перед главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0). Напомним, форвард «железнодорожников» раскритиковал решение об отмене его гола и предложил отдать «Зениту» первое место в турнирной таблице чемпионата России. Также Смолов предложил Шатову «идти и играть в мини-футбол», когда тот вмешался в его интервью.

«Конечно, повторил бы эти слова. Если вернуться туда, то я не могу ничего поменять. Что было, то было», — сказал Смолов. Позже форвард московского клуба увидел Семака и поздоровался с наставником «Зенита».

«Некрасиво сказал в перерыве», — отметил Семак.

«Ну да, извините», — ответил Смолов.

Видео можно посмотреть на странице Тимура Журавеля в «Твиттере».

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