«Рубин» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 14:00

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Уфа». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Уфа» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев (Москва) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».



