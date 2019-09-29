«Рубин» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 14:00
Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Уфа». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Уфа» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Антон Кобзев (Москва) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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