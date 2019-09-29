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Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби. В нём были жена и дочь игрока

Дом Каземиро ограбили во время мадридского дерби. В нём были жена и дочь игрока
Футбол / Испания 0

Дом полузащитника мадридского «Реала» Каземиро подвергся ограблению неизвестными, когда футболист принимал участие в матче 7-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (0:0), сообщает El Chiringuito.

Во время ограбления в доме находились жена и дочь Каземиро, но грабители не причинили им вреда.

Это уже не первое ограбление домов известных футболистов в Ла Моралехе, одном из элитных районов Мадрида.

«Реал» давно просит игроков не загружать видео и фото своих домов в социальные сети. Несмотря на все меры предосторожности, ограбления продолжаются.

Каземиро выступает за «сливочных» с 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 7 матчах чемпионата Испании.

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