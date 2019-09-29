Крыховяк: «Локомотив» показал, что может и хочет стать чемпионом

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Поляк стал автором единственного гола.
«Мы показали, что можем и хотим выиграть чемпионат. Победили, потому что хорошо сыграли в обороне. Играли друг за друга, как в матче с «Байером». Когда мы играем с таким настроем, то способны победить каждого.
Отменённый гол Фёдора Смолова добавил мотивации команде? Да, во втором тайме мы сыграли лучше. В первом было мало моментов, во втором стали играть на контратаках, создали больше шансов. Ситуация со Смоловым придала сил.
Ни о чём не думал, когда бил в ближний угол. Просто бил по воротам. Чтобы были голы, нужны удары.
Что касается VAR, то я не видел обе ситуации. В первом эпизоде мог быть маленький фол. Во втором все ребята сказали, что была чистая игра рукой. Правильное решение», — приводит слова Крыховяка пресс-служба «железнодорожников».
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