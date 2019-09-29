«Краснодар» проиграл «Арсеналу» Т в матче молодёжного первенства со счётом 0:4
в матче 11-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
Голами в составе тульской команды отметились нападающие Тамерлан Мусаев и Руслан Куль, а также полузащитник Даниил Хлусевич и защитник Ярослав Гарастюк.
Тульский «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.
В следующем туре молодёжного первенства «Арсенал» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Краснодар» примет московский «Спартак». Обе игры пройдут 5 октября.
- 29 сентября 2019
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