«Краснодар» проиграл «Арсеналу» Т в матче молодёжного первенства со счётом 0:4

в матче 11-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Голами в составе тульской команды отметились нападающие Тамерлан Мусаев и Руслан Куль, а также полузащитник Даниил Хлусевич и защитник Ярослав Гарастюк.



Тульский «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.



В следующем туре молодёжного первенства «Арсенал» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Краснодар» примет московский «Спартак». Обе игры пройдут 5 октября.