Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» проиграл «Арсеналу» Т в матче молодёжного первенства со счётом 0:4

«Краснодар» проиграл «Арсеналу» Т в матче молодёжного первенства со счётом 0:4
Футбол / РПЛ 0

в матче 11-го тура молодёжного первенства России «Краснодар» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе Академии ФК «Краснодар» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Голами в составе тульской команды отметились нападающие Тамерлан Мусаев и Руслан Куль, а также полузащитник Даниил Хлусевич и защитник Ярослав Гарастюк.

Тульский «Арсенал» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Краснодар» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.

В следующем туре молодёжного первенства «Арсенал» сыграет на выезде с «Локомотивом», а «Краснодар» примет московский «Спартак». Обе игры пройдут 5 октября.

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
Окончен
0 : 4
Арсенал-мол.
Тула
0:1 Мусаев – 5' (пен)   0:2 Куль – 27'   0:3 Хлусевич – 32'   0:4 Гарастюк – 37'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент