«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Уфы» определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Марков.
Запасные: Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилл.
Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.
Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа».
- 29 сентября 2019
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