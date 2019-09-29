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«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Рубин» — «Уфа»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы казанского «Рубина» и «Уфы» определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберёзкин, Иг. Коновалов, Зуев, Марков.

Запасные: Ив. Коновалов, Сорокин, Поярков, Старфельт, Башкиров, Акбашев, Кипиани, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон, Микелтадзе.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов, Фомин, Емельянов, Карп, Тилл.

Запасные: Шафинский, Аликин, Терентьев, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Встреча состоится сегодня, 29 сентября, в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Уфа».

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