«Спартак» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 16:30

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».