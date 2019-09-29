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«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
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«Спартак» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 16:30

«Спартак» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Оренбург» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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