ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу чемпионата России
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон на 17-й минуте. В начале второго тайма преимущество «армейцев» увеличил хавбек Арнор Сигурдссон. На 66-й минуте полузащитник гостей Яка Бийол довёл счёт до разгромного.
Хавбеки Никола Влашич и Иван Обляков, а также защитник Марио Фернандес записали в актив по одной результативной передаче.
ЦСКА, набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (14) занимает шестое место.
Календарь матчей Премьер-Лиги сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Магнуссон – 17' 0:2 Сигурдссон – 57' 0:3 Бийол – 66'
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