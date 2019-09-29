Мата: «Манчестер Юнайтед» становится всё ближе к титулу АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал, почему не хочет уходить из клуба, несмотря на трудный период.

«Не смог бы простить себе, если бы выбрал лёгкий путь. Знаю, что сейчас не самый лучший момент для клуба. Но предпочитаю пережить трудности, надеясь, что в будущем мы сможем добиться успеха.

Хотелось бы, чтобы моё время в «Юнайтед» пришлось на отрезок, когда клуб побеждал в Премьер-лиге, но я хочу изменить нынешнее положение дел. Мы становимся всё ближе к титулу. Нет никаких шансов, что «МЮ» не вернётся туда, где должен быть.

Будет невероятно, если я смогу завоевать титул с «Юнайтед». Если не получится, буду рад, что попытался и сделал всё возможное. Давид Де Хеа рассказывал мне о дне, когда они праздновали победу. Хочу это увидеть.

Люди говорят, что это трудно, что другие клубы побеждают и мне надо сменить команду, а не пытаться сделать невозможное. Но я буду пытаться до самого конца», — приводит слова Маты Daily Mail.