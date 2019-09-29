«Томь» в большинстве обыграла «Чайку», «Енисей» вырвал победу у «Мордовии»

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Чайку». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 13-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку полузащитнику «Чайки» Андрею Павленко. Через 8 минут нападающий «Томи» Ислам Тлупов открыл счёт в матче. В конце первого тайма, на 42-й минуте, ответный мя в ворота хозяев отправил нападающий «Чайки» Илья Белоус. На 73-й минуте форвард томской команды Максим Житнев вновь вывел хозяев вперёд в счёте. Через 10 минут хавбек «Томи» Николай Калинский забил третий гол за хозяев.



В параллельном матче тура «Енисей» принимал «Мордовию». Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Победный гол красноярской команды был забит на 94-й минуте встречи.



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