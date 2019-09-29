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«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 8-й минуте встречи полузащитник «Сочи»
Андрей Боковой открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма хавбек Бека Джанелидзе упрочил преимущество хозяев в счёте.

«Сочи» набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Грозненский «Ахмат» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.

В следующем туре молодёжного первенства России «Ахмат» сыграет на выезде с «Уфой», а «Сочи» примет «Крылья Советов».

Россия - Молодёжное первенство. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
Окончен
2 : 0
Ахмат-мол.
Грозный
1:0 Боковой – 8'   2:0 Джанелидзе – 45+1'
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