«Сочи» обыграл «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

В матче 11-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Центральный имени Славы Метревели» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 8-й минуте встречи полузащитник «Сочи»

Андрей Боковой открыл счёт в матче. В компенсированное время первого тайма хавбек Бека Джанелидзе упрочил преимущество хозяев в счёте.



«Сочи» набрал 9 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. Грозненский «Ахмат» (13) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 25 очков в 11 матчах.



В следующем туре молодёжного первенства России «Ахмат» сыграет на выезде с «Уфой», а «Сочи» примет «Крылья Советов».