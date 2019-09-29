«Спартак» — «Оренбург»: составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и «Оренбурга» определились с составами на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Мельгарехо, Тиль, Понсе.



Запасные: Ребров, Ещенко, Гапонов, Ананидзе, Мирзов, Умяров, Глушенков, Крал, Ларссон.



«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Аюков, Мишкич, Рикарду, Рогич, Деспотович.



Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Москвичёв, Шкофлек, Фамейе.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).