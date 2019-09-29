Жиго и Шюррле пропустят матч «Спартак» — «Оренбург»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго и полузащитник московской команды Андре Шюррле пропустят матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», сообщает пресс-служба красно-белых.
Французский защитник пропускает встречу по рекомендации медицинского штаба «Спартака». Жиго получил мышечное повреждение в матче Кубка России с «КАМАЗом» (2:1). Немецкий хавбек не сможет помочь красно-белым из-за простуды.
Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
- 29 сентября 2019
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