«Краснодар» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 19:00
Сегодня, 29 сентября, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Арсенал» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 29 сентября 2019
-
16:20
-
16:00
-
15:56
-
15:36
-
15:31
-
15:19
-
15:06
-
14:56
-
14:55
-
14:51
-
14:16
-
13:58
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:19
-
12:56
-
12:51
-
12:46
-
12:21
-
12:12
-
11:56
-
11:40
-
11:33
-
11:27
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:46
-
10:10
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:44
-
09:34
Партнерский контент