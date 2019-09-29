«Краснодар» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 29 сентября в 19:00

Сегодня, 29 сентября, на стадионе ФК «Краснодар» состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Арсенал». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Краснодар» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».