78-летний фанат «Спартака» нанесёт первый удар по мячу в матче с «Оренбургом»

78-летний болельщик московского «Спартака» Валентин Леонов нанесёт символический первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», сообщает пресс-служба красно-белых.

Валентин Николаевич живёт в 90 километрах от Оренбурга, в селе Кардаилово. Он болеет за «Спартак» с 1959 года и на протяжении 60 лет следил за матчами красно-белых только по радио и телевизору.

Минувшей весной 78-летний фанат впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там матч 30-го тура чемпионата России. Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых футболистов прошлых лет.

Валентин Николаевич не был в Москве 25 лет. Вчера, 28 сентября, он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом», а сегодня «Спартак» организовал ему экскурсию по городу и пригласил на матч.

Матч «Спартак» — «Оренбург» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.