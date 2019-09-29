78-летний фанат «Спартака» нанесёт первый удар по мячу в матче с «Оренбургом»

78-летний болельщик московского «Спартака» Валентин Леонов нанесёт символический первый удар по мячу в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», сообщает пресс-служба красно-белых.
Валентин Николаевич живёт в 90 километрах от Оренбурга, в селе Кардаилово. Он болеет за «Спартак» с 1959 года и на протяжении 60 лет следил за матчами красно-белых только по радио и телевизору.
Минувшей весной 78-летний фанат впервые увидел игру любимой команды своими глазами, побывав на стадионе в Оренбурге, когда «Спартак» проводил там матч 30-го тура чемпионата России. Тогда он развернул на трибуне плакат, в котором признался в любви «Спартаку» и перечислил любимых футболистов прошлых лет.
Валентин Николаевич не был в Москве 25 лет. Вчера, 28 сентября, он прилетел в столицу вместе с «Оренбургом», а сегодня «Спартак» организовал ему экскурсию по городу и пригласил на матч.
Матч «Спартак» — «Оренбург» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 29 сентября 2019
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