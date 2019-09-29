«Спартак-2» проиграл «Шиннику» в гостевом матче ФНЛ

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Голами в составе ярославской команды отметились полузащитники Иван Олейников и Тимур Пухов, а также защитник Николай Подкидышев. За «Спартак-2» по голу забили нападающий Силванус Нимели и хавбек Солтмурад Бакаев. Таким образом, «Шинник» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 5 матчей.



«Шинник» набрал 26 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 37 очков в 14 матчах.