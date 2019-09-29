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«Спартак-2» проиграл «Шиннику» в гостевом матче ФНЛ

«Спартак-2» проиграл «Шиннику» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги «Шинник» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голами в составе ярославской команды отметились полузащитники Иван Олейников и Тимур Пухов, а также защитник Николай Подкидышев. За «Спартак-2» по голу забили нападающий Силванус Нимели и хавбек Солтмурад Бакаев. Таким образом, «Шинник» продлил беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 5 матчей.

«Шинник» набрал 26 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Московский «Спартак-2» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 37 очков в 14 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 15-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 2
Спартак-2
Москва
1:0 Олейников – 3'   1:1 Нимели – 8'   1:2 Бакаев – 12'   2:2 Покидышев – 28'   3:2 Пухов – 78'
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